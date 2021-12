Osimhen tra Napoli e Nigeria: continua il braccio di ferro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Osimhen è tornato ad allenarsi al Castelvolturno e tiene banco ancora il braccio di ferro tra Napoli e la federazione della Nigeria continua il braccio di ferro fra Napoli e Nigeria. Come riportato da Il Mattino, De Laurentis avrebbe invitato la federazione Nigeriana a Napoli per valutare le condizione di Osimhen. L’attaccante è tornato ad allenarsi senza maschera protettiva a Castelvolturno, ma non è sicuramente pronto al rientro in campo. La Nigeria spinge per convocarlo comunque per la Coppa d’Africa, ma gli azzurri storcono il naso. Chi la spunterà? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021)è tornato ad allenarsi al Castelvolturno e tiene banco ancora ilditrae la federazione dellaildifra. Come riportato da Il Mattino, De Laurentis avrebbe invitato la federazionena aper valutare le condizione di. L’attaccante è tornato ad allenarsi senza maschera protettiva a Castelvolturno, ma non è sicuramente pronto al rientro in campo. Laspinge per convocarlo comunque per la Coppa d’Africa, ma gli azzurri storcono il naso. Chi la spunterà? L'articolo proviene da Calcio News 24.

