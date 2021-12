Osimhen sulla via del recupero | la Nigeria ha già avvisato il Napoli | la situazione

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Victorpotrebbe andare in panchina già contro l’Empoli per il prossimo match di Serie A. Sarebbe unda record perché l’attaccanteno ha subito quel brutto infortunio al volto nel match trae l’Inter neanche tre settimane fa. Uncosì veloce, poi, non risparmierebbe sicuramente la Coppa d’Africa a Victor, parola della nazionalena. Ne ha parlato anche Il Mattino nella sua edizione odierna. “Tutti hanno bisogno di lui, ilma anche la. Che in queste ore ha fatto sapere che convocherà l’attaccante per la Coppa d’Africa. Nessun ripensamento, nessuna esitazione. Il club azzurro è statodalla federazione che l’intenzione è di avereper dopo ...

... con la beffa di perdere pure Anguissa e. Gara pesantissima anche per l'Inter, che si è tolta la scimmia degli scontri diretti gettati al vento, ha accorciatovetta e preso slancio ...All'andata in Inghilterra finì 2 - 2 con una grande rimonta e la doppietta di, tra gli ...vetta in trasferta con il Benfica strapazzata all'andata mentre il Bayern dovrebbe avere un turno...Ha ricostruito il volto del centravanti del Napoli Victor Osimhen, utilizzando sei placche e diciotto viti in sala operatoria. «Interventi così complessi sono rari, ma traumi dovuti ..." Tutti hanno bisogno di lui, il Napoli ma anche la Nigeria. Che in queste ore ha fatto sapere che convocherà l’attaccante per la Coppa d’Africa. Nessun ripensamento, nessuna esitazione. Il club azzur ...