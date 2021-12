Osimhen, medici della Nigeria in città: scoppia il caso (Di giovedì 9 dicembre 2021) I tempi di recupero di Victor Osimhen sembrerebbero più brevi del previsto. I medici Nigeriani sono sbarcati a Napoli: cosa sta succedendo. Il calciatore Nigeriano a terra nel corso del match contro l’Inter (via Getty Images)Victor Osimhen sta sorprendendo tutti ed il suo rientro potrebbe essere più vicino del previsto. Infatti l’attaccante Nigeriano potrebbe già essere convocato nel match contro l’Empoli. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal Napoli, ma soprattutto dalla Nigeria che potrà avere a disposizione l’attaccante per la Coppa d’Africa. Allo stesso tempo i partenopei non vorrebbero privarsi del calciatore per oltre un mese. Per questo motivo è scoppiato un vero e proprio caso intorno al ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 9 dicembre 2021) I tempi di recupero di Victorsembrerebbero più brevi del previsto. Ini sono sbarcati a Napoli: cosa sta succedendo. Il calciatoreno a terra nel corso del match contro l’Inter (via Getty Images)Victorsta sorprendendo tutti ed il suo rientro potrebbe essere più vicino del previsto. Infatti l’attaccanteno potrebbe già essere convocato nel match contro l’Empoli. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal Napoli, ma soprattutto dallache potrà avere a disposizione l’attaccante per la Coppa d’Africa. Allo stesso tempo i partenopei non vorrebbero privarsi del calciatore per oltre un mese. Per questo motivo èto un vero e propriointorno al ...

Advertising

ParliamoDiNews : Braccio di ferro su Osimhen, per il Napoli ci vogliono altri due mesi per il recupero: medici della Nigeria in citt… - TuttoMercatoWeb : Braccio di ferro: la Nigeria non vuole rinunciare a Osimhen. E il Napoli invita i medici in Italia - infoitsport : Osimhen, medici della Nigeria in città. Per il Napoli occorrono altri due mesi - phierpez : Braccio di ferro su Osimhen, per il Napoli ci vogliono altri due mesi per il recupero: medici della Nigeria in citt… - CalcioNapoli24 : -