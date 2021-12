Osimhen convocato per la Coppa d’Africa: Napoli avvisato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Victor Osimhen in Coppa d’Africa, la Nigeria ha intenzione di convocare l’attaccante del Napoli e valutare le sue condizioni fisiche. Il giocatore sta recuperando dall’operazione allo zigomo che alla prima diagnosi aveva dato 90 giorni di stop. Osimhen però vuole bruciare le tappe e rientrare in campo prima del tempo, tanto che nella giornata di ieri è ha ricominciato a correre al Konami Center di Castel Volturno. Il suo quadro clinico deve essere ancora definito dall’equipe medica che lo segue dopo un’operazione estremamente complessa, che ha tenuto il calciatore in sala operatoria per oltre quattro ore. Il via libera definitivo per tonare a toccare il pallone dovrà essere dato dai medici, ma poi sarà il fattore psicologico ad incidere. Osimhen vuole la Coppa ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021) Victorin, la Nigeria ha intenzione di convocare l’attaccante dele valutare le sue condizioni fisiche. Il giocatore sta recuperando dall’operazione allo zigomo che alla prima diagnosi aveva dato 90 giorni di stop.però vuole bruciare le tappe e rientrare in campo prima del tempo, tanto che nella giornata di ieri è ha ricominciato a correre al Konami Center di Castel Volturno. Il suo quadro clinico deve essere ancora definito dall’equipe medica che lo segue dopo un’operazione estremamente complessa, che ha tenuto il calciatore in sala operatoria per oltre quattro ore. Il via libera definitivo per tonare a toccare il pallone dovrà essere dato dai medici, ma poi sarà il fattore psicologico ad incidere.vuole la...

