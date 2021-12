Oroscopo del lavoro del 2022 segno per segno

Leggi su cityroma

(Di giovedì 9 dicembre 2021) ARIETE – L’delper l’Ariete per ilvede grandi opportunità di carriera. Il momento più favorevole per un’azione attiva e per prendere decisioni importanti va da metà maggio a fine ottobre. Durante questo periodo, Giove, essendo in Ariete, promette buona fortuna negli affari e la sua influenza darà forza per risolvere difficili problemi di. Dal 28 ottobre al 20 dicembre il pianeta ritorna retrogrado aldei Pesci, che rallenta l’energia dei rappresentanti deldi fuoco. Potrebbero avere problemi: partner inaffidabili deludono, inizieranno problemi di personale o finanziari. L’in questo momento non consiglia di prendere prestiti, investire denaro, fare grandi spese o firmare contratti ...