Ora sui rider tocca all'Italia. Fatta la legge, serve il contratto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il principio è stato fissato a Bruxelles: i rider che consegnano il cibo a domicilio, gli autisti di Uber, ma anche i lavoratori domestici e i piccoli manutentori che hanno a che fare con le piattaforme digitali, sono da considerare lavoratori subordinati e quindi devono essere assunti. A determinate condizioni però e questo delimita il campo d’applicazione, ma cosa cambierà per questi lavoratori in termini di orari, ferie, malattia, più in generale di diritti dipenderà dalla traduzione in legge della direttiva europea. Ora tocca all’Italia. “Ora - spiega Antonio Aloisi, docente di Diritto del lavoro all’università IE di Madrid ed autore con Valerio De Stefano del libro Il tuo capo è un algoritmo - serve un contratto collettivo moderno, che tenga insieme tutele e flessibilità, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il principio è stato fissato a Bruxelles: iche consegnano il cibo a domicilio, gli autisti di Uber, ma anche i lavoratori domestici e i piccoli manutentori che hanno a che fare con le piattaforme digitali, sono da considerare lavoratori subordinati e quindi devono essere assunti. A determinate condizioni però e questo delimita il campo d’applicazione, ma cosa cambierà per questi lavoratori in termini di orari, ferie, malattia, più in generale di diritti dipenderà dalla traduzione indella direttiva europea. Oraall’. “Ora - spiega Antonio Aloisi, docente di Diritto del lavoro all’università IE di Madrid ed autore con Valerio De Stefano del libro Il tuo capo è un algoritmo -uncollettivo moderno, che tenga insieme tutele e flessibilità, ...

Ora sui rider tocca all'Italia. Fatta la legge, serve il contratto 'Ora - spiega Antonio Aloisi, docente di Diritto del lavoro all'università IE di Madrid ed autore ... Il decreto legislativo 81 del 2015, emanazione del Jobs Act, e la legge sui rider voluta dai 5 ...

Sindaca indagata per un dito schiacciato all'asilo, i pm chiedono l'archiviazione: 'Non ha colpe' ... gli uffici e pure le educatrici e il loro datore di lavoro, la cooperativa che gestisce il nido ", ha commentato il primo cittadino di Crema sui social. Ma quello che più conte per Bonaldi ora è che ...

Elettra Lamborghini veste griffata per Natale: il suo mini abito rosso costa quasi 2mila euro Elettra Lamborghini ha dato il via alle festività natalizie con un look a tema. Sui social si è lasciata immortalare in rosso fuoco con indosso un mini abito di lusso: ecco chi lo ha firmato e qual è ...

Mobilità: Roma verso il futuro, semafori intelligenti e app per i trasporti Patanè: "Per raggiungere l’obiettivo dello snellimento del traffico e quello della diminuzione delle emissioni inquinanti" ...

