Ora sui rider tocca all'Italia. Fatta la legge, serve il contratto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il principio è stato fissato a Bruxelles: i rider che consegnano il cibo a domicilio, gli autisti di Uber, ma anche i lavoratori domestici e i piccoli manutentori che hanno a che fare con le piattaforme digitali, sono da considerare lavoratori subordinati e quindi devono essere assunti. A determinate condizioni però e questo delimita il campo d’applicazione, ma cosa cambierà per questi lavoratori in termini di orari, ferie, malattia, più in generale di diritti dipenderà dalla traduzione in legge della direttiva europea. Ora tocca all’Italia. “Ora - spiega Antonio Aloisi, docente di Diritto del lavoro all’università IE di Madrid ed autore con Valerio De Stefano del libro Il tuo capo è un algoritmo - serve un contratto collettivo moderno, che tenga insieme tutele e flessibilità, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il principio è stato fissato a Bruxelles: iche consegnano il cibo a domicilio, gli autisti di Uber, ma anche i lavoratori domestici e i piccoli manutentori che hanno a che fare con le piattaforme digitali, sono da considerare lavoratori subordinati e quindi devono essere assunti. A determinate condizioni però e questo delimita il campo d’applicazione, ma cosa cambierà per questi lavoratori in termini di orari, ferie, malattia, più in generale di diritti dipenderà dalla traduzione indella direttiva europea. Oraall’. “Ora - spiega Antonio Aloisi, docente di Diritto del lavoro all’università IE di Madrid ed autore con Valerio De Stefano del libro Il tuo capo è un algoritmo -uncollettivo moderno, che tenga insieme tutele e flessibilità, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora sui L'Angolo del Trader: Telecom Italia, Unicredit ed ERG Le quotazioni potrebbero ora puntare alla ricopertura completa del gap ribassista del 24 febbraio ... Un dietro front sotto 11,75 farebbe invece vacillare questa ipotesi, anticipando un affondo sui ...

Amazon multata: quali riflessi per chi investe nelle sue azioni? Cosa succederà ora Al di là della sanzione in senso stretto, e del ricorso che Amazon ha annunciato,... Rimane dunque da comprendere in che modo tutto ciò potrebbe tradursi sui listini. Al di là degli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Dicembre: Ora il governo scopre gl’infetti col Green pass Il Fatto Quotidiano Varianti COVID, gli esperti: servono vaccini meno specifici 10 DIC - (Reuters) – Con più di 30 mutazioni a livello della proteina spike – la porzione dal virus SARS-CoV-2 usata per infettare le cellule umane e target della maggior parte dei vaccini contro il C ...

Borsa: Europa apre nervosa in attesa inflazione Usa, a Milano (-0,3%) giu' Tim Continua a salire Unicredit (+1%) all'indomani del piano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - L'Europa apre nervosa in attesa del dato sull'inflazione Usa di novembre che potrebbe condizi ...

