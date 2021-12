Oncologo Ghia | ' acalabrutinib migliora vita pazienti con leucemia linfatica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Milano, 9 dic. (Adnkronos Salute) - “La rimborsabilità del farmacoda parte dell'Aifa per iconcronica può veramente cambiare la loro. Prima di tutto perché il farmaco è approvato per tutti iconcronica, sia quelli che non hanno mai avuto un trattamento precedente sia per chi ha già avuto cure. Ihanno quindi accesso a questo farmaco in qualsiasi fase della loro malattia. Il farmaco è orale e va preso tutti i giorni, il fatto di essere ben tollerato rende possibile di avere una qualità diottimale per molti anni”. Così Paolo, professore di Oncologia medica all'Università-Salute San ...