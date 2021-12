Onana Inter, ci siamo: blitz degli agenti per la firma (Di giovedì 9 dicembre 2021) Onana Inter, tutto pronto per il blitz milanese dell’agente del portiere camerunese. C’è attesa per la firma sul contratto Onana Inter sembra ormai tutto fatto. Si parla da tempo dell’arrivo a parametro zero del portiere dell’Ajax all’Inter come vice Handanovic. Ora le voci si fanno più insistenti. Come riporta Tuttosport, gli agenti del camerunese sono a Milano per chiudere l’accordo e mettere la firma sul contratto che legherà l’estremo difensore ai nerazzurri. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021), tutto pronto per ilmilanese dell’agente del portiere camerunese. C’è attesa per lasul contrattosembra ormai tutto fatto. Si parla da tempo dell’arrivo a parametro zero del portiere dell’Ajax all’come vice Handanovic. Ora le voci si fanno più insistenti. Come riporta Tuttosport, glidel camerunese sono a Milano per chiudere l’accordo e mettere lasul contratto che legherà l’estremo difensore ai nerazzurri. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

