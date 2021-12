Omicidio Khashoggi | Francia rilascia il sospettato

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Lahato l’uomo saudita che ieri era stato arrestato dalla polizia in quanto ritenuto uno dei responsabili dell’del giornalista saudita Jamal. La autorità francesi hanno riferito che il cittadino saudita condivideva lo stesso nome e cognome di al-Otaibi, ma non lo stesso patronimico. Inoltre anche il numero del passaporto non corrispondeva.

