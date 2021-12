Omicidio di Andy Rocchelli, confermata l'assoluzione per il soldato della guardia nazionale ucraina Markiv (Di giovedì 9 dicembre 2021) La corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione per Vitaly Markiv , accusato dell' Omicidio di Andy Rocchelli , il fotoreporter pavese ucciso nel Donbass il 24 maggio del 2014 . Markiv, un militare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) La corte di Cassazione ha confermato l'per Vitaly, accusato dell'di, il fotoreporter pavese ucciso nel Donbass il 24 maggio del 2014 ., un militare ...

