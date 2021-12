Omceo Roma | Magi | da metà dicembre sospensioni per medici no vax

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 dicembre 2021)– “A brevissimo avremo accesso diretto all’anagrafe vaccinale, che ci consentirà di verificare, per quanto riguardae provincia, iche sono ‘sfuggiti’ alla vaccinazione anti-Covid. Purtroppo le Asl sono state molto lente e non ci hanno dato i riscontri che attendevamo: da loro abbiamo avuto 50 segnalazioni e ne abbiamo sospesi 35, ma i numeri sono molto più ampi.” “La ricognizione non è stata quindi soddisfacente. Ecco perchè la legge 172 ha cambiato e ha tolto alle Asl questo compito e lo ha conferito all’Ordine professionale”. A spiegare all’agenzia di stampa Dire il nuovo sistema che intercetterà isenza vaccino è Antonio, presidente dell’Ordine deidie provincia. “Sono 600 inon in regola con le ...