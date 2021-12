Omaggio a Gianni Rodari al Teatro Nuovo - Binario Vivo (Di giovedì 9 dicembre 2021) ...//www.ciaotickets.com/biglietti/il - mio - nome - %C3%A8 - fantastica - pisa In biglietteria a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo INFO: 3923233535; www.TeatroNuovopisaBinarioVivo.it Leggi su lanazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) ...//www.ciaotickets.com/biglietti/il - mio - nome - %C3%A8 - fantastica - pisa In biglietteria a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo INFO: 3923233535; www.pisa.it

Ultime Notizie dalla rete : Omaggio Gianni Omaggio a Gianni Rodari al Teatro Nuovo - Binario Vivo Pisa, 9 dicembre 2021 - Omaggio a Gianni Rodari, grande maestro della letteratura e cultura italiana del '900. Domenica 12 dicembre alle ore 17 il Teatro Nuovo Pisa " Binario Vivo ospita lo spettacolo per bambini "Fantastica"...

Tempo di concerti in presenza per il Natale della Fondazione Fossano Musica Venerdì 17 alle ore 21 l'Orchestra FFM Pop diretta dal Maestro Gianni Virone sarà in trasferta al Teatro Politeama Boglione di Bra con "Omaggio a Lucio Dalla". Domenica 19 alle ore 17 presso la ...

Omaggio a Marcello Mariani Per un mese, a cavallo delle Festività natalizie, il MAXXI L’Aquila arricchirà il proprio allestimento con un’opera iconica di Marcello Mariani, tra gli artisti che hanno avuto maggiore impatto nel ca ...

