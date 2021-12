Oltre 500.000 dosi di vaccino al giorno, Costa: "Non abbiamo problemi di scorte" (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Credo che la macchina abbia mostrato in questi giorni che è in grado di somministrare un numero importante di vaccini. L’altro ieri abbiamo superato nuovamente le 500.000 somministrazioni giornaliere, dato che ci eravamo posti come obiettivo a inizio campagna campagna vaccinale”. Lo ha detto ad Agorà su Rai Tre, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, precisando che “per quanto riguarda le scorte non abbiamo difficoltà per approvvigionamento sia di Moderna che di Pfizer, quindi le Regioni sono in condizione di procedere velocemente”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Credo che la macchina abbia mostrato in questi giorni che è in grado di somministrare un numero importante di vaccini. L’altro ierisuperato nuovamente le 500.000 somministrazioni giornaliere, dato che ci eravamo posti come obiettivo a inizio campagna campagna vaccinale”. Lo ha detto ad Agorà su Rai Tre, il sottosegretario alla Salute Andrea, precisando che “per quanto riguarda lenondifficoltà per approvvigionamento sia di Moderna che di Pfizer, quindi le Regioni sono in condizione di procedere velocemente”.

