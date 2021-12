Oltre 170 euro al mese per chi ha figli? Assegno unico universale a rischio | ecco perché potrebbe saltare

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’per iè atteso a partire da gennaio 2022, quando dovrebbe essere disponibile per tutti l’apertura delle richieste. A poche settimane sarebbero emersi alcuni problemi legati alle tempistiche di erogazione del nuovo: di cosa si tratta e come saranno affrontati.per i, la problematica delle tempistiche Con l’introduzione dell’per inon avverrà più l’erogazione dei vecchi contributi al nucleo familiare e le detrazioni per i carichi di famiglia, inglobati nella nuova agevolazione. Sembra però probabile, al momento, che l’erogazione dei primi assegni possa non ...