(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’è ladel, un volano che può contribuire a far decollare il settore. Sul decreto attuativo per le attività oleoturistiche è stata raggiunta un’intesa dalla Conferenza Stato – Regioni. fsc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Oleoturismo nuova frontiera del turismo enogastronomico - CorriereCitta : Oleoturismo nuova frontiera del turismo enogastronomico - Italpress : Oleoturismo nuova frontiera del turismo enogastronomico - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Oleoturismo nuova frontiera del turismo enogastronomico - -

Ultime Notizie dalla rete : Oleoturismo nuova

L'Ecodelsud.it

... abbiamo avviato diverse e importanti azioni a favore del - l', dei frantoi e del ... con anteprima sullasezione dedicata alle moderne tecniche di estra - zione e produzione e ...L'può rappresentare unaprospettiva per incentivare il turismo e spingere nella distruzione dell'olio". Così il sindaco Mario Agnelli che ricopre dallo scorso mese di marzo il ruolo di ...(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Cultura e degustazioni dell'olio extravergine (evo) tradizionali, sul pane o nel bicchierino nascondi-colore dei panel test ...Su decisione del Consiglio comunale, Lugnano in Teverina entra a far parte dell’Associazione nazionale delle Città dell’olio. Lo rende noto l’amministrazione (nella foto il sindaco Gianluca Filiberti) ...