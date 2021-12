Oggi nuovi tamponi per i ballerini e i contatti stretti dei positivi (Di giovedì 9 dicembre 2021) I voti ai look della prima alla Scala 2021 guarda le foto Covid-19 ce la sta mettendo tutta a posticipare la stagione di danza del Teatro alla Scala, di cui si è appena svolta la famosa “Prima” alla presenza di vip e politici. Oggi, secondo il calendario, si sarebbero dovute svolgere le due prove de La Bayadère, il balletto in cartellone il prossimo 15 dicembre e in programma fino all’8 gennaio, spettacolo di apertura della stagione di danza scaligera. Ma i nuovi contagi hanno portato regista e organizzatori ad annullare le due prove generali di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) I voti ai look della prima alla Scala 2021 guarda le foto Covid-19 ce la sta mettendo tutta a posticipare la stagione di danza del Teatro alla Scala, di cui si è appena svolta la famosa “Prima” alla presenza di vip e politici., secondo il calendario, si sarebbero dovute svolgere le due prove de La Bayadère, il balletto in cartellone il prossimo 15 dicembre e in programma fino all’8 gennaio, spettacolo di apertura della stagione di danza scaligera. Ma icontagi hanno portato regista e organizzatori ad annullare le due prove generali di ...

