Oggi è un altro giorno, Linneo di Blanca ospite speciale di Serena Bortone (Di giovedì 9 dicembre 2021) A “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai 1, tra gli “affetti stabili”, ovvero gli ospiti fissi della puntata c’è stata Fiona, l’American Bulldog che interpreta il cane Linneo nella serie tv “Blanca”, sempre su Rai 1. L’animale è stato accompagnato dalla sua addestratrice Carolina Basile. E ha conquistato il pubblico, ancora una volta. Tra gli affetti stabili della puntata di “Oggi è un Leggi su solodonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) A “è un” condotto dasu Rai 1, tra gli “affetti stabili”, ovvero gli ospiti fissi della puntata c’è stata Fiona, l’American Bulldog che interpreta il canenella serie tv “”, sempre su Rai 1. L’animale è stato accompagnato dalla sua addestratrice Carolina Basile. E ha conquistato il pubblico, ancora una volta. Tra gli affetti stabili della puntata di “è un

Advertising

AngeloCiocca : Buona #festadellimmacolata amici! ?? alla faccia di chi vorrebbe la vergine #Maria “ #trans “ o chissà che altro! Ri… - CarloCalenda : La sede a Pomigliano costa 500 euro al mese pagati dagli iscritti. Fossi in Conte almeno oggi mi concentrerei su a… - _Nico_Piro_ : #1dicembre attraverso l' #Afghanistan rurale dove anni di #guerra hanno fatto un numero sconvolgente (non uso un ag… - PatriziaCirc : RT @PrimoTema: Salvini e Meloni,almeno oggi che è un giorno di festa per noi Cristiani veri,nn per i falsi come voi,potreste farne a meno d… - rassegnally : #Pensioni Dall' @Ocse una prospettiva raggelante sui giovani: chi inizia a lavorare ora, andrà in pensione a 71 ann… -