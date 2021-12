Ocse | crescita potrebbe raggiungere ' picco' prossimi mesi

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il superindice dell', concepito per anticipare le prospettive economiche future, continua ad indicare che laeconomica nella zonanel suo insiemeun "" nei ...

Il superindice dell', concepito per anticipare le prospettive economiche future, continua ad indicare che laeconomica nella zonanel suo insieme potrebbe raggiungere un "picco" nei prossimi mesi. Gli ultimi indicatori compositi (Ica) confermano la valutazione del mese precedente "che mostrava ...... uno dei rapporti più alti dell'. Negli ultimi 20 anni, nonostante ladell'occupazione (anche grazie a carriere più lunghe), la spesa pensionistica è comunque aumentata del 2,2% del Pil ...Roma, 9 dic. -(Adnkronos) - Nell'area Ocse la crescita potrebbe raggiungere un picco nei prossimi mesi: è l'indicazione che arriva dal super-indice elaborato dall'organizzazione, un indicatore ...Legge di bilancio 2022: si amplia l'accesso all' APE sociale per gli edili, proroga Opzione donna e Quota 100 diventa 102. Le altre proposte di riforma complessiva e i dati OCSE.