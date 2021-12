Obbligo vaccinale, in Austria multe fino a 3.600 euro (Di giovedì 9 dicembre 2021) In Austria, chi non si vaccina contro il covid dovrà pagare una multa da 600 a 3600 euro. E’ quanto si legge nella bozza della legge sull’Obbligo vaccinale presentata in parlamento. La misura entrerà in vigore a febbraio. Una volta contestata, la multa potrà essere evitata se si sceglierà di vaccinarsi, ha sottolineato la ministra per gli Affari Costituzionali, Karoline Edtstadler. Vi saranno esenzioni dall’Obbligo per i minori 14 anni, donne incinte, persone guarite da meno di 180 giorni o che non possono vaccinarsi per comprovate ragioni mediche. Più di un milione di persone non sono vaccinate in Austria, “sono troppe”, ha detto Edtstadler. La bozza di legge prevede che ogni tre mesi venga fatto un raffronto fra la lista delle persone vaccinate e quella dei residenti, in modo da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) In, chi non si vaccina contro il covid dovrà pagare una multa da 600 a 3600. E’ quanto si legge nella bozza della legge sull’presentata in parlamento. La misura entrerà in vigore a febbraio. Una volta contestata, la multa potrà essere evitata se si sceglierà di vaccinarsi, ha sottolineato la ministra per gli Affari Costituzionali, Karoline Edtstadler. Vi saranno esenzioni dall’per i minori 14 anni, donne incinte, persone guarite da meno di 180 giorni o che non possono vaccinarsi per comprovate ragioni mediche. Più di un milione di persone non sono vaccinate in, “sono troppe”, ha detto Edtstadler. La bozza di legge prevede che ogni tre mesi venga fatto un raffronto fra la lista delle persone vaccinate e quella dei residenti, in modo da ...

Advertising

ladyonorato : Negli USA si sta formando una maggioranza bipartisan in Congresso, contro l’obbligo vaccinale proposto da #Biden. A… - GuidoDeMartini : ?? GIUDICE METTE IN DISCUSSIONE L’OBBLIGO VACCINALE ?? Giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha rinviato gli att… - GuidoDeMartini : ?? OBBLIGO VACCINALE ?? Come si può imporre obbligatoriamente un trattamento sanitario che può essere potenzialmente… - R4ff00 : RT @agambella: #USA Biden sconfitto sull'obbligo vaccinale al Senato: finisce 52 a 48 contro la legge che imponeva la vaccinazione nelle az… - piperita_s : RT @FmMosca: OBBLIGO DA STOPPARE Un obbligo vaccinale presuppone l’inoculazione di 1 dose di vaccino ed, al limite, del suo richiamo. Un va… -