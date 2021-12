Nuovo decreto in Cdm da 3,3 mld, ai vaccini 1,85 mld (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vale 3,299 miliardi il decreto legge recante misure urgenti finanziarie e fiscali che è sul tavolo del Cdm. E' quanto emerge dalla bozza del provvedimento, che è finanziato con avanzi di spesa. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vale 3,299 miliardi illegge recante misure urgenti finanziarie e fiscali che è sul tavolo del Cdm. E' quanto emerge dalla bozza del provvedimento, che è finanziato con avanzi di spesa. ...

Advertising

capuanogio : ?? La Procura di Torino ha emesso un nuovo decreto di perquisizione nell'ambito dell'inchiesta sui bilanci della… - capuanogio : I legali della #Juventus sul nuovo decreto di perquisizione: 'Il decreto non modifica le ipotesi investigative del… - SimoneCosimi : Nuovo decreto fiscale: alcuni edifici e basiliche cattoliche, tra cui San Giovanni in Laterano, saranno esentati da… - andreastoolbox : Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, sul tavolo nuovo decreto da 3,3 miliardi - Rai News - vi__enne : Pubblicato verbale nuovo #CTS 49 del 5 ottobre 2021 Trovo interessante che il CTS non ravvisasse 'criticità di ord… -