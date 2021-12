Nuovi riconoscimenti per i vini ‘La Fortezza’, Porto: “Premiato l’attento lavoro quotidiano” -VIDEO (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – I vini ‘La Fortezza’ si confermano tra le eccellenze del panorama vitivinicolo nazionale e internazionale grazie all’ottima performance nell’edizione 2021 dei concorsi e delle principali guide di settore, a riconoscimento dell’eccellente qualità che, da anni ormai, contraddistingue la produzione della Cantina del patron Enzo Rillo. “E’ un orgoglio per noi” ha dichiarato con soddisfazione Antonella Porto, Export Manager de ‘La Fortezza’, in occasione del Sannio Top Wine 2021, evento promosso dal Consorzio Tutela vini locale per celebrare il lavoro dei produttori e delle aziende del territorio. “Questi premi danno merito a ciò che viene fatto in azienda, al lavoro certosino che facciamo quotidianamente. E poi, dal ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – I‘Lasi confermano tra le eccellenze del panorama viticolo nazionale e internazionale grazie all’ottima performance nell’edizione 2021 dei concorsi e delle principali guide di settore, a riconoscimento dell’eccellente qualità che, da anni ormai, contraddistingue la produzione della Cantina del patron Enzo Rillo. “E’ un orgoglio per noi” ha dichiarato con soddisfazione Antonella, Export Manager de ‘La, in occasione del Sannio Top Wine 2021, evento promosso dal Consorzio Tutelalocale per celebrare ildei produttori e delle aziende del territorio. “Questi premi danno merito a ciò che viene fatto in azienda, alcertosino che facciamo quotidianamente. E poi, dal ...

