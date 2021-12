Nuove accuse per il celebre giornalista | “Mi ha schiaffeggiato” La sua reazione

Advertising

fanpage : Piovono nuove accuse su Enrico Varriale, si fa avanti un'altra donna - AristarcoScann1 : RT @fanpage: Nuove accuse nei confronti del vicedirettore Rai Sport Enrico Varriale - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Nuove accuse nei confronti del vicedirettore Rai Sport Enrico Varriale - fanpage : Nuove accuse nei confronti del vicedirettore Rai Sport Enrico Varriale - Yogaolic : RT @fanpage: Piovono nuove accuse su Enrico Varriale, si fa avanti un'altra donna -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove accuse

... che nelle ultime settimane era già in una certa difficoltà sia per alcunedi corruzione ... Lelimitazioni per le persone non vaccinate non hanno causato disagi, blocchi o proteste, come ...di violenza nei confronti di Enrico Varriale. Un'altra donna punta il dito contro il giornalista: il quotidiano Il Messaggero riferisce , infatti, di una nuova denuncia contro l'ex ...UDINE. Nei suoi non pochi guai societari, Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria in carcere a San Vittore da lunedì con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, ha s ...Vi capita mai di aprire Instagram per dare una sbirciatina alle foto di amici, colleghi e celebrità per poi rendervi conto che è passata già un’ora? In futuro potrebbe ...