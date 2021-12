Nuova Zelanda, piano per il graduale bando del tabacco (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic – La Nuova Zelanda pare fare “sul serio” nel suo programma contro il tabacco, almeno a quanto riporta Tgcom24. Nuova Zelanda, meno tabacco tra i giovani Il piano annunciato in Nuova Zelanda prevede una serie di misure per aumentare gradualmente l’età in cui si potrà acquistare il tabacco. L’obiettivo è una vera e propria “messa al bando” del fumo per i giovani. Traguardo espresso anche in percentuali: 5% di fumatori entro il 2025 e addirittura una “generazione senza fumo” entro il 2027. La lotta della Nuova Zelanda al tabacco nasce da un’ampia campagna antifumo annunciata dal ministero della Salute neozelandese. E qui si giunge a freni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic – Lapare fare “sul serio” nel suo programma contro il, almeno a quanto riporta Tgcom24., menotra i giovani Ilannunciato inprevede una serie di misure per aumentare gradualmente l’età in cui si potrà acquistare il. L’obiettivo è una vera e propria “messa al” del fumo per i giovani. Traguardo espresso anche in percentuali: 5% di fumatori entro il 2025 e addirittura una “generazione senza fumo” entro il 2027. La lotta dellaalnasce da un’ampia campagna antifumo annunciata dal ministero della Salute neozelandese. E qui si giunge a freni ...

