Nucleare Iran | Casa Bianca | altre misure se fallisce la diplomazia

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare Iran

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, parlando dei colloqui in corso a Vienna per il ripristino dell'accordo sul. 'L'unica via per l'di uscire dalle sanzioni è tornare ..."L'unica via per l'di uscire dalle sanzioni è tornare al rispetto dell'accordo sul? ha spiegato Psaki - se la diplomazia fallisce gli Usa prenderanno altre misure" verso Teheran.Se la diplomazia fallisce saranno prese altre misure alternative nei confronti dell'Iran. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, parlando dei colloqui in corso a Vienna per il ripristi ...Ora o mai più per l’accordo sul nucleare iraniano? Nuovi colloqui nella capitale austriaca, mentre in quella statunitense ...