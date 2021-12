Notte di Champions violenta: 54 arresti dopo Benfica - Dinamo Kiev (Di giovedì 9 dicembre 2021) LISBONA (Portogallo) - Non c'è solo la gioia per la qualificazione agli ottavi di finale per il Benfica di Jorge Jesus: la nota stonata della serata, che ha portato i lusitani a battere 2 - 0 la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021) LISBONA (Portogallo) - Non c'è solo la gioia per la qualificazione agli ottavi di finale per ildi Jorge Jesus: la nota stonata della serata, che ha portato i lusitani a battere 2 - 0 la ...

