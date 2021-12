Non solo il Napoli, quali sono le altre squadre che proseguono il proprio percorso in Europa League (Di venerdì 10 dicembre 2021) Grazie al fantastico successo per 3-2 contro il Leicester, il Napoli accede ai sedicesimi di Europa League, turno in cui affronterà una delle sette squadre “retrocesse” dalla Champions (gli azzurri non potranno affrontare l’Atalanta). Vediamo ora, nel dettaglio, la situazione finale girone per girone: chi si è qualificato direttamente agli ottavi, chi ai sedicesimi, chi “retrocede” in Conference League e chi invece deve salutare la competizione. FOTO: Getty – Napoli Leicester GIRONE A Lione – qualificata agli ottavi Glasgow Rangers – qualificata ai sedicesimi Sparta Praga – retrocessa in Conference League Brondby – eliminata GIRONE B Monaco – qualificata agli ottavi Real Sociedad ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Grazie al fantastico successo per 3-2 contro il Leicester, ilaccede ai sedicesimi di, turno in cui affronterà una delle sette“retrocesse” dalla Champions (gli azzurri non potranno affrontare l’Atalanta). Vediamo ora, nel dettaglio, la situazione finale girone per girone: chi si èficato direttamente agli ottavi, chi ai sedicesimi, chi “retrocede” in Conferencee chi invece deve salutare la competizione. FOTO: Getty –Leicester GIRONE A Lione –ficata agli ottavi Glasgow Rangers –ficata ai sedicesimi Sparta Praga – retrocessa in ConferenceBrondby – eliminata GIRONE B Monaco –ficata agli ottavi Real Sociedad ...

Advertising

juventusfc : FT | Una vittoria che vale tre punti. E non solo. ?????????? ?????????? ?????? ????????????! ?? #JuveMFF la decide Kean. ? #JuveUCL… - minGiustizia : 'Non può accadere che un giudice svolga contemporeamente funzioni giurisdizionali e funzioni politiche, perché c'è… - AntoVitiello : #Tomori si scusa per l'errore in #Champions: 'Ancora frustrato con me stesso. Imparerò dall'errore e lavorerò solo… - lovvaloba : non ho seguito #XF2021 visto solo oggi per i #Maneskin, ma dalle performance che ho visto oggi Baltimora è vincitore EASY - pasconte1 : RT @bassarelli: @Yi_Benevolence @TipoNomeForma @giuslit Non abbiamo capito niente. Abbiamo sottovalutato, non abbiamo approfondito, siamo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Lazio - Galatasaray 0 - 0: Terim costringe Sarri ai sedicesimi di Europa League Gli ospiti partivano in vantaggio in classifica e Sarri aveva solo un'opzione: vincere. Invece è ... Le poche occasioni costruite dai padroni di casa non sono state finalizzate al meglio e non agevolate ...

Piazzapulita, Massimo Cacciari e il possibile nuovo autoritarismo in Italia: "Tecnocrazia democratica senza senso" 'Domani non ci sarà più l'emergenza sanitaria ma potrà esserci quella ecologica e ambientale, ti dicono puoi usare la macchina solo il sabato. Non possiamo inseguire l'emergenza. È fuori da ogni ...

DAZN Europa e Conference League 2021/22 Diretta 6a Giornata, Palinsesto Telecronisti Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle ...

Lazio, niente primo posto: con il Galatasaray è solo 0-0 Niente da fare per la Lazio di Maurizio Sarri che sbatte sul muro del Galatasaray e non va oltre lo 0-0 all’Olimpico. Biancocelesti che hanno sentito la tensione del match e non ...

Gli ospiti partivano in vantaggio in classifica e Sarri avevaun'opzione: vincere. Invece è ... Le poche occasioni costruite dai padroni di casasono state finalizzate al meglio eagevolate ...'Domanici sarà più l'emergenza sanitaria ma potrà esserci quella ecologica e ambientale, ti dicono puoi usare la macchinail sabato.possiamo inseguire l'emergenza. È fuori da ogni ...Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle ...Niente da fare per la Lazio di Maurizio Sarri che sbatte sul muro del Galatasaray e non va oltre lo 0-0 all’Olimpico. Biancocelesti che hanno sentito la tensione del match e non ...