Non solo Covid | politica e sport riguadagnano spazio sui media

ROMA (ITALPRESS) – Con gli ospedali nuovamente sotto pressione e i numeri dei contagi in crescita, il Covid-19 è ancora preponderante sui media italiani: il 56% delle citazioni sui mezzi di informazione riguarda infatti argomenti legati alla pandemia ma, a differenza della fase iniziale dell'emergenza sanitaria, oggi, a quasi due anni di distanza dal "paziente zero" di Codogno, hanno uno spazio rilevante anche la politica (25%) e lo sport (19%).E' quanto emerge da un'analisi su oltre 1.500 fonti, tra carta stampata, radio e tv nazionali e principali emittenti regionali svolta da mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.

