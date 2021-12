“Non riesco a pensarci”. GF Vip, il dramma di Gianmaria Antinolfi: le lacrime di dolore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il dolore di Gianmaria Antinolfi al GF Vip. Ma cosa è successo? C’è da dire che il ragazzo, a parte Sophie Codegoni, ha legato moltissimo anche con Miriana Trevisan e Aldo Montano. E proprio per quest’ultimo il suo cuore è in frantumi per una possibile uscita. Gianmaria rischia infatti di perdere uno dei suoi due amici il 13 dicembre. Aldo Montano infatti ha detto che la prossima settimana – con lo scadere del contratto – lascerà la casa di Cinecittà ed è sicuro della sua decisione. Questa scelta di Aldo ha mandato in crisi Antinolfi, che ieri sera è scoppiato a piangere con Valeria Marini, Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Queste le parole di Gianmaria Antinolfi: “Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildial GF Vip. Ma cosa è successo? C’è da dire che il ragazzo, a parte Sophie Codegoni, ha legato moltissimo anche con Miriana Trevisan e Aldo Montano. E proprio per quest’ultimo il suo cuore è in frantumi per una possibile uscita.rischia infatti di perdere uno dei suoi due amici il 13 dicembre. Aldo Montano infatti ha detto che la prossima settimana – con lo scadere del contratto – lascerà la casa di Cinecittà ed è sicuro della sua decisione. Questa scelta di Aldo ha mandato in crisi, che ieri sera è scoppiato a piangere con Valeria Marini, Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Queste le parole di: “Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una ...

