"Non possiamo permetterci il voto anticipato. Per il Quirinale serve largo consenso" (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Sarebbe sbagliato se l’anno prossimo fosse l’anno di una crisi politica, con le elezioni. Crisi politica ed elezioni anticipate significherebbe sei mesi di blocco. Non possiamo permettercelo”. Lo afferma Enrico Letta in un’intervista al Corriere della Sera, in cui sottolinea di aver “sempre detto che cominciare troppo presto il dibattito sul Quirinale avrebbe penalizzato tante priorità, come la pandemia, la legge di bilancio e la messa a terra del Pnrr”. Secondo il leader del Pd, “in una situazione emergenziale come la nostra sarebbe bene che il presidente o la presidente venisse eletto con un largo consenso”. Anche dialogando con Giorgio Meloni, “se ci fosse anche l’opposizione sarebbe una cosa molto positiva”. Il giorno dopo l’elezione del capo dello Stato, prosegue Letta, “vanno affrontati temi come la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Sarebbe sbagliato se l’anno prossimo fosse l’anno di una crisi politica, con le elezioni. Crisi politica ed elezioni anticipate significherebbe sei mesi di blocco. Nonpermettercelo”. Lo afferma Enrico Letta in un’intervista al Corriere della Sera, in cui sottolinea di aver “sempre detto che cominciare troppo presto il dibattito sulavrebbe penalizzato tante priorità, come la pandemia, la legge di bilancio e la messa a terra del Pnrr”. Secondo il leader del Pd, “in una situazione emergenziale come la nostra sarebbe bene che il presidente o la presidente venisse eletto con un”. Anche dialogando con Giorgio Meloni, “se ci fosse anche l’opposizione sarebbe una cosa molto positiva”. Il giorno dopo l’elezione del capo dello Stato, prosegue Letta, “vanno affrontati temi come la ...

