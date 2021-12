‘Noi di Centro’, nel nuovo partito di Mastella anche il sindaco di Ponte (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Noi Di Centro è un progetto politico serio ed importante che dà speranza alle attuali e future generazioni. Ho aderito al partito perché ritengo che bisogni unire le forze attorno a Clemente Mastella”. Così il sindaco di Ponte, Marco Fusco, annuncia l’adesione a “noi Di Centro”. “Il territorio ha bisogno della spinta di una forza politica nazionale che sappia interpretare le esigenze delle collettività, amministrate in un momento, d’altro canto, molto particolare”, conclude il sindaco Fusco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Noi Di Centro è un progetto politico serio ed importante che dà speranza alle attuali e future generazioni. Ho aderito alperché ritengo che bisogni unire le forze attorno a Clemente”. Così ildi, Marco Fusco, annuncia l’adesione a “noi Di Centro”. “Il territorio ha bisogno della spinta di una forza politica nazionale che sappia interpretare le esigenze delle collettività, amministrate in un momento, d’altro canto, molto particolare”, conclude ilFusco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

