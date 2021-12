No vax, Schilirò tira in ballo Gesù Cristo: “Noi come nell’Impero Romano quando venne crocifisso per aver manifestato le proprie idee” (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’era anche Nunzia Alessandra Schilirò, ormai conosciuta vice-questora di Roma, al convegno dei no green pass che si è tenuto a Torino mercoledì 8 dicembre. Una “maratona” di quasi 10 ore per lanciare la commissione du.pre, dubbio e precauzione, che ha, si legge, “l’obiettivo di tutelare la libertà e i diritti”. Tra gli “sponsor” del convegno anche i filosofi Massimo Cacciari, che però non si è presentato, e Giorgio Agamben, il giurista Ugo Mattei e il massmediologo Carlo Freccero. Proprio la vice-questora, più volte al comando delle proteste contro il green pass, ha detto la sua sul periodo “allarmante e preoccupante” che stiamo vivendo paragonandolo al periodo “dell’Impero Romano“. “Ci stiamo avvicinando a quel periodo quando la maggioranza scelse di mettere a morte Gesù e di salvare Barabba – ha spiegato – È stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’era anche Nunzia Alessandra, ormai conosciuta vice-questora di Roma, al convegno dei no green pass che si è tenuto a Torino mercoledì 8 dicembre. Una “maratona” di quasi 10 ore per lanciare la commissione du.pre, dubbio e precauzione, che ha, si legge, “l’obiettivo di tutelare la libertà e i diritti”. Tra gli “sponsor” del convegno anche i filosofi Massimo Cacciari, che però non si è presentato, e Giorgio Agamben, il giurista Ugo Mattei e il massmediologo Carlo Freccero. Proprio la vice-questora, più volte al comando delle proteste contro il green pass, ha detto la sua sul periodo “allarmante e preoccupante” che stiamo vivendo paragonandolo al periodo “dell’Impero“. “Ci stiamo avvicinando a quel periodola maggioranza scelse di mettere a mortee di salvare Barabba – ha spiegato – È stato ...

Ultime Notizie dalla rete : vax Schilirò Dai vaccini "acqua sporca" al complotto mondiale, le teorie più strambe diffuse agli Stati generali dei No Green pass Ma non sono paragoni azzeccati secondo Nunzia Schilirò , vicequestora No vax di Catania sospesa dalla polizia e recentemente contagiata dal Covid . "Bisogna tornare al periodo dell'Impero Romano - ha ...

Il virus dei no vax in Rai, Anzaldi contro opinionisti: 'Vengono pagati? Assurdi contraddittori tra scienza e antiscienza' Leggi anche Fulvio Abbate minacciato di morte dai no vax: "Ho denunciato quei trogloditi fascisti" Convegno no Vax a Torino, deliri e complotti da Schilirò a Freccero: "Noi in minoranza come Gesù" ...

