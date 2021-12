No dell’Authority allo sciopero generale del 16 dicembre: «Va rinviato». Ma Cgil e Uil tirano dritto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cgil e Uil vanno verso la conferma dello sciopero generale del 16 dicembre, proclamato contro una legge di Bilancio considerata «insoddisfacente». Questo nonostante il no dell’Authority secondo cui la manifestazione non rispetta il «periodo di franchigia» previsto per i servizi postali, per quelli di igiene ambientale e per i servizi alla collettività. Inoltre viola la regola della «rarefazione oggettiva», ovvero è troppo vicino ad una serie di altri scioperi programmati per singoli settori. La decisione è stata presa oggi dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ha scritto a Cgil e Uil chiedendo di riformulare la data entro i prossimi cinque giorni. Le due sigle sindacali dovrebbero dunque procedere ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021)e Uil vanno verso la conferma dellodel 16, proclamato contro una legge di Bilancio considerata «insoddisfacente». Questo nonostante il nosecondo cui la manifestazione non rispetta il «periodo di franchigia» previsto per i servizi postali, per quelli di igiene ambientale e per i servizi alla collettività. Inoltre viola la regola della «rarefazione oggettiva», ovvero è troppo vicino ad una serie di altri scioperi programmati per singoli settori. La decisione è stata presa oggi dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullonei servizi pubblici essenziali, che ha scritto ae Uil chiedendo di riformulare la data entro i prossimi cinque giorni. Le due sigle sindacali dovrebbero dunque procedere ...

