No alla vendita o affitto se la casa spreca energia | ecco come si passa dalla classe G alla C

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È in arrivo dCommissione europea una direttiva che potrebbe obbligare tutti i proprietari di case are alle classi energetiche più avanzate in modo graduale entro il...

Advertising

CarloCalenda : @Luca77278433 @elio_vito Ogni 5S dovrebbe restare fuori da qualsiasi incarico superiore alla vendita di lattine di… - Divita14Franco : RT @byoblu: Sembra essere pronta una nuova direttiva UE: si prevede lo stop alla vendita e all'affitto di quelle case che non rispetteranno… - Plaffo : Xbox Series X torna disponibile alla vendita oggi alle ore 19.00 (pochi pezzi disponibili) - onlyforyoureye2 : RT @gspazianitesta: La Ue vorrebbe condizionare la vendita e l'affitto degli immobili alla presenza di determinati standard energetici. La… - ContinuouSafety : RT @byoblu: Sembra essere pronta una nuova direttiva UE: si prevede lo stop alla vendita e all'affitto di quelle case che non rispetteranno… -

Ultime Notizie dalla rete : alla vendita

Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

...quando il prodotto fosse stato pronto avessimo già dove piazzarlo e accorciare il ciclo di. ... Il terzo punto è legatostrutturazione dell'azienda: oggi col team che abbiamo riusciamo a ...... prima della pandemia, sembrava che gli ingranaggi si fossero messi in moto e che il filmmaker avesse trovato, anche graziedei diritti, il budget per quello che sarebbe stato il suo ...È in arrivo dalla Commissione europea una direttiva che potrebbe obbligare tutti i proprietari di case a passare alle classi energetiche più avanzate in modo graduale entro ...La Commissione europea prepara un giro di vite sugli immobili che dal 2027 dovrebbe mettere fuori mercato gli edifici che sprecano più energia, o almeno una grossa parte di questi. La novità è in ...