"No alla mafia": Capaccio Paestum ospita presidente Parlamento della Legalità Internazionale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCapaccio Paestum (Sa) – Quello dell'11 dicembre sarà un sabato dedicato alla Legalità. Voluto fortemente dal professore Vincenzo Mallamaci, la manifestazione ha trovato pieno appoggio nel Comune di Capaccio Paestum e nel Lions Club Paestum. L'evento sarà articolato tra mattina (aula magna del liceo Piranesi) e pomeriggio (sala convegni Comune di Capaccio Paestum). A scuola si svolgerà l'evento 'I giovani incontrano il professore Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale". Al Comune, nell'ambito del convegno sulla Legalità, si terrà la presentazione del libro 'Non ...

