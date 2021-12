Nel Barese un voto costa 50 euro Perquisita la casa del sindaco di Triggiano Secondo i Carabinieri molti elettori sarebbero stati pagati per farlo rieleggere

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Idi Bari hanno compiuto questa mattina decine di perquisizioni domiciliari, su mandato della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, nell’ambito di un’indagine che ha consentito di scoprire uno scellerato accordo che in occasione delle recenti elezioni amministrative avrebbe consentito di indirizzare ildi numerosiin cambio di denaro. Tra le persone sottoposte a perquisizione domiciliare, il– neo eletto – di, Antonio Donatelli (nella foto), i consiglieri comunali Angela Napoletano e Antonio Fortunato, nonché Alessandro Cataldo, ritenuto dagli inquirenti deus ex machina del collaudato sistema per “comprare voti”. Le indagini, condotte daidel Nucleo Investigativo e della Sezione di polizia giudiziaria di Bari, “sono ...

