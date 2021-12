Né Draghi né il garante fermano la mobilitazione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Divieto di sciopero. Almeno per il 16 dicembre, data nella quale Cgil e Uil hanno proclamato la sospensione generale del lavoro. Almeno secondo l’Authority per gli scioperi, il cui presidente garante Giuseppe Santoro Passarelli ha spedito una missiva alle segreterie delle due confederazioni intimando di «riprogrammare» lo sciopero generale, con tempestiva comunicazione da inviarsi entro 5 giorni. Ma il 16 proprio non si può fare. Troppi scioperi si sono assiepati in quei giorni e viene così a essere violato il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Divieto di sciopero. Almeno per il 16 dicembre, data nella quale Cgil e Uil hanno proclamato la sospensione generale del lavoro. Almeno secondo l’Authority per gli scioperi, il cui presidenteGiuseppe Santoro Passarelli ha spedito una missiva alle segreterie delle due confederazioni intimando di «riprogrammare» lo sciopero generale, con tempestiva comunicazione da inviarsi entro 5 giorni. Ma il 16 proprio non si può fare. Troppi scioperi si sono assiepati in quei giorni e viene così a essere violato il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Dottorchini : “Draghi è una persona perbene”, è colpa dei partiti, dice Landini || Il garante richiama i sindacati ma Uil e Cgil… - Aldo_Elle : Non vorrei sbagliarmi, ma credo sia la prima volta in vita mia che leggo la notizia di un fantomatico garante che v… - augusto_amato : L'aiutino del Garante a Draghi, lo sciopero generale è da rimandare - Garfweek : @fernandocazzato Ma lo stesso Letta l'ha sdoganata..cosa vogliamo di più ormai è tutto amalgamato in un sistema eco… - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: #ScioperoGenerale da riprogrammare. L'’Authority dà una mano al governo #draghi #manovra #sindacati #cgil #sciopero #uil #ilt… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi garante Il Garante contro lo sciopero del 16 dicembre, ma Cgil e Uil confermano. Sindacati in 5 piazze Il Garante pertanto chiede alle due sigle sindacali di riprogrammarlo rispettando le regole entro ... E se nel frattempo dovesse arrivare una convocazione da parte del premier Mario Draghi confermano di ...

'Troppi scioperi e troppo vicini tra loro' il Garante blocca tutto, ma Cgil e Uil confermano il 16 dicembre ... sacrosanto protestare Sciopero folle nell'Italia dei 'posti vacanti', meglio Draghi di Landini ... Il Garante invita quindi Cgil e Uil a riformulare la protesta, magari escludendo alcuni settori, che ...

Né Draghi né il garante fermano la mobilitazione L’Authority: «Spostare la data». Mentre il governo trova un miliardo in più per le bollette. Cgil e Uil: «Rispetteremo le norme». E ribadiscono le richieste sul fisco ...

La mossa di Draghi contro il caro bollette (e comprare nuovi vaccini): ecco le cifre Il Consiglio dei ministri ha preparato un decreto che alza a 3,8 miliardi i fondi per contrastare il rincaro dell'energia ...

Ilpertanto chiede alle due sigle sindacali di riprogrammarlo rispettando le regole entro ... E se nel frattempo dovesse arrivare una convocazione da parte del premier Marioconfermano di ...... sacrosanto protestare Sciopero folle nell'Italia dei 'posti vacanti', megliodi Landini ... Ilinvita quindi Cgil e Uil a riformulare la protesta, magari escludendo alcuni settori, che ...L’Authority: «Spostare la data». Mentre il governo trova un miliardo in più per le bollette. Cgil e Uil: «Rispetteremo le norme». E ribadiscono le richieste sul fisco ...Il Consiglio dei ministri ha preparato un decreto che alza a 3,8 miliardi i fondi per contrastare il rincaro dell'energia ...