Natale solidale con Genitori Insieme per portare l'Arte Terapia al Pausilipon (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nobile iniziativa del progetto Arte Terapia a favore di quei bambini sfortunati che sono ricoverati nel reparto di TMO dell'Ospedale Santobono-Pausilipon. Con grande impegno e forza viva e vitale, continua senza sosta la campagna a sostegno del progetto Arte Terapia, portata avanti dall'associazione Genitori Insieme per sostenere bambini e famiglie durante il trapianto di midollo

Ultime Notizie dalla rete : Natale solidale Eventi natalizi a Savona, verrà riaperto Palazzo Della Rovere e il 18 dicembre corse gratis sugli autobus Tpl ... Cresc.i 18 dicembre ore 17,00 p.zza del Popolo - l'Albero solidale - a cura City angels 18 dicembre dalle ore 18 in poi Piazza Sisto IV, trekking di Natale tra i quartieri, OSA 19 dicembre ore 10.00 ...

Le Note di solidarietà della Fondazione Mnza e Brianza per il duomo ... destinata ad essere eseguita nel 1723 per i vespri di Natale a Lipsia, composta in un primo ... Con l'irrinunciabile sottotesto solidale a distanza di due anni dall'ultima edizione e dal mancato ...

Il Natale solidale di Oxfam Romasette.it A Casa Don Puglisi il Natale ha il gusto di una casa A Casa Don Puglisi, a Modica, il Natale è ancora più dolce grazie ai bambini che la abitano insieme alle mamme e alle donne, le cui storie di vita parlano attraverso percorsi di violenza e solitudine.

Sant’Angelo dei Lombardi, via al “Natale della Solidarietà” È stato dato avvio ieri all’iniziativa “Natale della Solidarietà” che vede coinvolti oltre il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, la Casa di Reclusione “Bartolo, Famiglietti e Forgetta” di Sant’Angelo ...

