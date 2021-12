Natale, ricerca Swg-Deliveroo: 78% italiani ama ricevere cibo per regalo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Regalare cibo e prodotti alimentari a Natale sembra essere sempre più integrante della tradizione natalizia italiana. Un regalo che è simbolo di piacere e che vuol dire, anzitutto, tradizione e famiglia. A rivelarlo una ricerca condotta da Swg per Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, che ha indagato sul rapporto tra gli italiani e i regali di prodotti alimentari. Dalla ricerca emerge che più di 1 italiano su 2 – quasi il 60% della popolazione – afferma di regalare del cibo in occasioni come il Natale e circa l’80% dichiara di gradire prodotti alimentari come dono. Soprattutto per le fasce d’eta? centrali (35-54 anni d’eta?) regalare cibo e? una opzione presa in considerazione con una certa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Regalaree prodotti alimentari asembra essere sempre più integrante della tradizione natalizia italiana. Unche è simbolo di piacere e che vuol dire, anzitutto, tradizione e famiglia. A rivelarlo unacondotta da Swg per, la piattaforma leader nell’online food delivery, che ha indagato sul rapporto tra glie i regali di prodotti alimentari. Dallaemerge che più di 1 italiano su 2 – quasi il 60% della popolazione – afferma di regalare delin occasioni come ile circa l’80% dichiara di gradire prodotti alimentari come dono. Soprattutto per le fasce d’eta? centrali (35-54 anni d’eta?) regalaree? una opzione presa in considerazione con una certa ...

