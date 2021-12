Natale 2021 Roma, il brunch delle feste Queen Makeda Grand Pub (Di giovedì 9 dicembre 2021) Fino al 9 gennaio 2022 per tutti i sabati e le domeniche e i festivi (6 gennaio), Queen Makeda Grand Pub propone i brunch delle feste. Dalle 12:30 alle 16:00 il classico brunch servito al tavolo in stile Queen Makeda si arricchisce di piatti natalizi della tradizione dal mondo.Per iniziare antipasti a centrotavola da condividere, tra questi Wrap con pulled pork, smorrebrod di salmone, tempura di stagione, chili con carne, sformati di verdure, hummus di ceci, insalata greca, zuppe e wok. Si prosegue con un piatto di portata a scelta tra il Biryani, il tipico riso saltato con verdure, pollo e spezie o il Gulash, lo spezzatino di manzo speziato servito con patate e cipolle oppure la Tajine, il cous cous mediorientale con verdure miste e ... Leggi su funweek (Di giovedì 9 dicembre 2021) Fino al 9 gennaio 2022 per tutti i sabati e le domeniche e i festivi (6 gennaio),Pub propone i. Dalle 12:30 alle 16:00 il classicoservito al tavolo in stilesi arricchisce di piatti natalizi della tradizione dal mondo.Per iniziare antipasti a centrotavola da condividere, tra questi Wrap con pulled pork, smorrebrod di salmone, tempura di stagione, chili con carne, sformati di verdure, hummus di ceci, insalata greca, zuppe e wok. Si prosegue con un piatto di portata a scelta tra il Biryani, il tipico riso saltato con verdure, pollo e spezie o il Gulash, lo spezzatino di manzo speziato servito con patate e cipolle oppure la Tajine, il cous cous mediorientale con verdure miste e ...

