Natale 2021, alberi fantastici e dove trovarli (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Natale, si sa, non possono mancare le decorazioni. La sfarzosità e l’eleganza con cui si addobbano strade, piazze ed abitazioni, contribuiscono a render ancora più magica l’atmosfera delle feste. E così, come ogni stagione invernale che si rispetti, anche quest’anno sarà possibile ammirare quell’infinità di luci e lustrini che finiscono puntualmente col toglierci il fiato. In particolare, a destare maggior stupore sono sempre gli alberi situati al centro delle capitali mondiali più voga. E quelli del 2021, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, non sono stati certo da meno! Gli alberi di Natale più belli sparsi in giro per il mondo Che siano veri o artificiali poco importa, ciò che conta è che siano d’impatto. E diversamente non si potrebbe dire, ad esempio, del grande abete rosso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) A, si sa, non possono mancare le decorazioni. La sfarzosità e l’eleganza con cui si addobbano strade, piazze ed abitazioni, contribuiscono a render ancora più magica l’atmosfera delle feste. E così, come ogni stagione invernale che si rispetti, anche quest’anno sarà possibile ammirare quell’infinità di luci e lustrini che finiscono puntualmente col toglierci il fiato. In particolare, a destare maggior stupore sono sempre glisituati al centro delle capitali mondiali più voga. E quelli del, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, non sono stati certo da meno! Glidipiù belli sparsi in giro per il mondo Che siano veri o artificiali poco importa, ciò che conta è che siano d’impatto. E diversamente non si potrebbe dire, ad esempio, del grande abete rosso ...

Advertising

fattoquotidiano : Natale, quanto costano (e chi paga) gli alberi delle grandi città? Dai 2 milioni dei privati a Milano, ai 170mila e… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Dicembre: Shopping di Natale B. ne prende altri 2. Quirinale – Caccia ai 24 p… - ilpost : Un regalo con l'effetto nostalgia per trentenni che sognavano di essere streghe: - VenezieaTavola : Dal normale #panettone del 2021 al psico-attivo del Natale 2022. Come quello ideato da #GiulianoBaldessari, anima e… - MauroCapozza : RT @SMaurizi: domani,17.30 Roma,presso @FnsiSocial,@Artventuno @rob_natale @BeppeGiulietti @ElisaMarincol @Vincenzo_Vita assegneranno la te… -