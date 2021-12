Napoli, sospiro di sollievo per Lozano: l’esito degli esami (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli ha diramato un bollettino medico in merito alle condizioni di salute di Hirving Lozano: la nota ufficiale Il Napoli ha diramato un bollettino medico in merito alle condizioni di salute di Hirving Lozano. L’attaccante messicano è stato costretto a lasciare il campo in barella, durante il match di Europa League contro il Leicester, a causa di un forte colpo al volto. Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo.#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1Bc3TyAOBX— Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 9, 2021 «Gli esami ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilha diramato un bollettino medico in merito alle condizioni di salute di Hirving: la nota ufficiale Ilha diramato un bollettino medico in merito alle condizioni di salute di Hirving. L’attaccante messicano è stato costretto a lasciare il campo in barella, durante il match di Europa League contro il Leicester, a causa di un forte colpo al volto. Glistrumentali effettuati a Hirving, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo.#ForzaSempre pic.twitter.com/1Bc3TyAOBX— Official SSC(@ssc) December 9, 2021 «Gli...

