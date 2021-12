Napoli | retroscena Insigne | «Al 75% accetterà il Toronto»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) IlFc avrebbe fatto un’offerta da record ache il capitano delstarebbe pensando di accettare Il rinnovo dicon ilsi fa sempre più complicato e allora il capitano azzurro si guarda attorno per cercare le alternative. Tra queste c’è sempre sullo sfondo ilFc che, secondo quanto riportato dalSun, avrebbe fatto al calciatore un’offerta da record. Estarebbe seriamente valutando questa proposta. «La fonte con cui ho parlato mi ha detto cheilal 75%». Questa la dichiarazione del giornalista Will Forbes del quotidiano canadese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

