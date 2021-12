Napoli, Petagna: ”Passare il turno stasera era un obiettivo al quale ci tenevamo molto” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Petagna: ”Abbiamo dimostrato di avere una rosa competitiva e di poter essere sempre all’altezza di ogni sfida” Andrea Petagna, attaccante del Napoli, commenta la vittoria sul Leicester al Maradona, al termine del match giocato al Maradona e che ha permesso agli azzurri di superare il turno di Europa League. Queste le dichiarazioni di Petagna: ‘‘Passare il turno stasera era un obiettivo al quale ci tenevamo molto. Oggi contava vincere, ci tenevamo molto all’Europa League. Magari c’erano giocatori in campo che avevano giocato di meno, ma volevamo dimostrare la nostra voglia di Passare il turno. -afferma ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 10 dicembre 2021): ”Abbiamo dimostrato di avere una rosa competitiva e di poter essere sempre all’altezza di ogni sfida” Andrea, attaccante del, commenta la vittoria sul Leicester al Maradona, al termine del match giocato al Maradona e che ha permesso agli azzurri di superare ildi Europa League. Queste le dichiarazioni di: ‘‘ilera unalci. Oggi contava vincere, ciall’Europa League. Magari c’erano giocatori in campo che avevano giocato di meno, ma volevamo dimostrare la nostra voglia diil. -afferma ...

Advertising

Enzovit : Napoli, Petagna: ''Passare il turno stasera era un obiettivo al quale ci tenevamo molto' - infoitsport : Napoli avanti in Europa League con Zielinski alla Modric e un commovente Petagna: da evitare Haaland - infoitsport : Napoli-Leicester, pagelle Eurosport: Elmas super! Petagna generoso, Rui fluido - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Napoli avanti in #EuropaLeaguecon super #Petagna e #Zielinski alla Modric: da evitare #Haaland #NapoliLeicester https://t.co… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #NapoliLeicester, le pagelle di CM: Elmas mattatore, Vardy annullato. Petagna e Zielinski on fire -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Petagna Europa League: Napoli e Lazio vanno agli spareggi. Conference, Roma agli ottavi. ...pt Dewsbury - Hall (L) NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme (33' st Manolas), Zielinski, Lozano (45' pt Malcuit), Ounas (18' st Mertens), Elmas, Petagna. ...

Napoli, Petagna e la speranza per lo spareggio Intervenuto in conferenza stampa dopo il bel successo del Napoli contro il Leicester in Europa League, Andrea Petagna non nasconde la soddisfazione:

Europa League, super Elmas trascina Napoli ai playoff Una doppietta di Elmas e un gol di Ounas consentono al Napoli di piegare il Leicester per 3-2 al Maradona e di qualificarsi per i sedicesimi di finale di ...

Napoli avanti in Europa League con Zielinski alla Modric e un commovente Petagna: da evitare Haaland Di Lorenzo (N).Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (33' s.t. Petagna (N), 8' s.t. Fra covid, infortuni muscolari e traumi vari, Napoli e Leicester sono arrivati ...

...pt Dewsbury - Hall (L)(4 - 2 - 3 - 1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme (33' st Manolas), Zielinski, Lozano (45' pt Malcuit), Ounas (18' st Mertens), Elmas,. ...Intervenuto in conferenza stampa dopo il bel successo delcontro il Leicester in Europa League, Andreanon nasconde la soddisfazione:Una doppietta di Elmas e un gol di Ounas consentono al Napoli di piegare il Leicester per 3-2 al Maradona e di qualificarsi per i sedicesimi di finale di ...Di Lorenzo (N).Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (33' s.t. Petagna (N), 8' s.t. Fra covid, infortuni muscolari e traumi vari, Napoli e Leicester sono arrivati ...