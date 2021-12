Napoli | Petagna | «Contava solo passare il turno Sullo spareggio…»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Andrea, attaccante del, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Leicester Andrea, attaccante del, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Leicester. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. VITTORIA – «Io decisivo senza segnare? Quello cheerail, avevamo delle assenze ma oggi avevamo davvero voglia di dimostrare qualcosa eil». BILANCIO STAGIONALE – «Siamo una rosa competitiva, abbiamo molti giocatori forti ma ci mancano giocatori fondamentali. Chi entra però deve farsi trovare pronto, lavoriamo in settimana per questo. Dobbiamo seguire le indicazioni del nostro allenatore e continuare così». SPAREGGIO IN ...

Il Napoli prosegue il suo cammino in Europa League. La squadra di Luciano Spalletti ha superato per 3-2 il Leicester nello scontro diretto, chiudendo così al secondo posto del gruppo C. Gli azzurri co ...
La Ssc Napoli, attraverso il sito ufficiale, ha commentato la vittoria degli azzurri contro il Leicester che vale il secondo posto nel girone e l'accesso ai playoff di Europa League: "Andiamo avanti n ...