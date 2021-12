Napoli, offerta ufficiale per un giocatore del Cagliari: i dettagli della trattativa! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli si appresta ad affrontare nell’ultima giornata di Europa League il Leicester per uno spareggio da dentro o fuori clamoroso. Sono ancora molte le assenze nella squadra di Luciano Spalletti, anche se il Leicester non è da meno con 7 giocatori non convocati per positività al Covid. Nandez Cagliari mercatoIntanto sul fronte mercato, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, presentando un’offerta ufficiale alla società sarda, Sicuramente c’è da battere la concorrenza dell’Inter ma la trattativa pare ben avviata. LEGGI ANCHE: Milan. occhi puntati su una giovane stella brasiliana: la situazione! Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilsi appresta ad affrontare nell’ultima giornata di Europa League il Leicester per uno spareggio da dentro o fuori clamoroso. Sono ancora molte le assenze nella squadra di Luciano Spalletti, anche se il Leicester non è da meno con 7 giocatori non convocati per positività al Covid. NandezmercatoIntanto sul fronte mercato, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli avrebbe messo nel mirino il centrocampista delNahitan Nandez, presentando un’alla società sarda, Sicuramente c’è da battere la concorrenza dell’Inter ma la trattativa pare ben avviata. LEGGI ANCHE: Milan. occhi puntati su una giovane stella brasiliana: la situazione!

