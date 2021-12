Napoli-Nigeria, inizia la guerra per Osimhen: i motivi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non si placa il caos attorno a Victor Osimhen: secondo quanto riportato da Il Mattino, la nazionale Nigeriana è intenzionata a convocare l’attaccante del Napoli per il pre-ritiro in vista della Coppa d’Africa, torneo che avrà inizio il 9 gennaio. Il club partenopeo non ha preso bene la decisione e cercherà in tutti i modi di non far partire la sua punta di diamante: tornato a calcare i campi di allenamento nella giornata di ieri, traspare ottimismo nel rivedere Osimhen in campo prima dei novanta giorni stabiliti dalla prognosi, ma un suo ritorno affrettato a causa della convocazione in nazionale lo metterebbe a forte rischio nuovi infortuni. Così come il club di De Laurentiis è pronto a lottare per far restare Osimhen a Napoli, la Nigeria non ha intenzione di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non si placa il caos attorno a Victor: secondo quanto riportato da Il Mattino, la nazionalena è intenzionata a convocare l’attaccante delper il pre-ritiro in vista della Coppa d’Africa, torneo che avrà inizio il 9 gennaio. Il club partenopeo non ha preso bene la decisione e cercherà in tutti i modi di non far partire la sua punta di diamante: tornato a calcare i campi di allenamento nella giornata di ieri, traspare ottimismo nel rivederein campo prima dei novanta giorni stabiliti dalla prognosi, ma un suo ritorno affrettato a causa della convocazione in nazionale lo metterebbe a forte rischio nuovi infortuni. Così come il club di De Laurentiis è pronto a lottare per far restare, lanon ha intenzione di ...

Advertising

sportmediaset : Napoli-Nigeria, comincia la guerra per #Osimhen: convocato per la Coppa d'Africa. #SportMediaset… - ParliamoDiNews : Braccio di ferro su Osimhen, per il Napoli ci vogliono altri due mesi per il recupero: medici della Nigeria in citt… - Robbe_84_ : @sportmediaset Beh se si può allenare con il Napoli lo può fare anche con la Nigeria… - zazoomblog : Calcio Napoli Osimhen torna a correre: la Nigeria pronta a convocarlo per la Coppa d’Africa - #Calcio #Napoli… - sani_atk : RT @CalcioNapoli24: -