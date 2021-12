Napoli-Leicester stasera in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Europa League 2021/2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si avvicina il momento del fischio d’inizio di Napoli-Leicester, con le due squadre che scenderanno in campo alle 18:45 di giovedì 9 dicembre al ‘Maradona’ nella fase a gironi di Europa League. Entra nel vivo l’ultima giornata del gruppo C: il Napoli arriverà primo se vince e lo Spartak non vince mentre arriverà secondo se vince e contestualmente sorride anche lo Spartak sull’altro campo. Il Napoli arriverà terzo se entrambe le gare terminano in parità, oppure se perde e il Legia non vince. Spalletti vuole andare avanti, ma c’è il rischio Conference League dietro l’angolo. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky. Sportface.it invece vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le pagelle dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si avvicina il momento del fischio d’inizio di, con le due squadre che scenderanno in campo alle 18:45 di giovedì 9 dicembre al ‘Maradona’ nella fase a gironi di. Entra nel vivo l’ultima giornata del gruppo C: ilarriverà primo se vince e lo Spartak non vince mentre arriverà secondo se vince e contestualmente sorride anche lo Spartak sull’altro campo. Ilarriverà terzo se entrambe le gare terminano in parità, oppure se perde e il Legia non vince. Spalletti vuole andare avanti, ma c’è il rischio Conferencedietro l’angolo. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky. Sportface.it invece vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le pagelle dei protagonisti. SportFace.

