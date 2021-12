Napoli-Leicester, Spalletti vara un nuovo modulo. In tribuna al Maradona ci sarà una sorpresa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli-Leicester, Spalletti con un nuovo modulo, Lozano cambia ruolo. In tribuna al Maradona ci sarà Osimhen. Napoli-Leicester, Spalletti CON IL modulo 4-2-3-1 Secondo quanto riferisce il quotidiano il Mattino, Spalletti ritorna al modulo 4-2-3-1. Per sopperire alle assenze, il Napoli che oggi sfiderà il Leicester, alle 18.45 allo stadio Maradona potrebbe presentare delle sorprese in formazione. “Spalletti torna al 4-2-3-1, al sistema classico di questa stagione con la difesa a quattro, i due centrocampisti davanti alla linea difensiva, una punta centrale con tre elementi offensivi ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021)con un, Lozano cambia ruolo. InalciOsimhen.CON IL4-2-3-1 Secondo quanto riferisce il quotidiano il Mattino,ritorna al4-2-3-1. Per sopperire alle assenze, ilche oggi sfiderà il, alle 18.45 allo stadiopotrebbe presentare delle sorprese in formazione. “torna al 4-2-3-1, al sistema classico di questa stagione con la difesa a quattro, i due centrocampisti davanti alla linea difensiva, una punta centrale con tre elementi offensivi ...

