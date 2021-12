Napoli-Leicester: sofferenza e cuore per gli azzurri, ora i play off. Legia sbaglia rigore al 99? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli batte il Leicester e passa il turno di Europa League da secondo in classifica, primo lo Spartak Mosca per gli scontri diretti a favore. Gli azzurri di Spalletti sono più forti delle assenze e della pioggia battente che per tutta la partita ha colpito lo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri ora andranno a giocarsi i play off contro una terza della Champions League. Una vera beffa per il Napoli dato che il Legia Varsavia, avversaria dello Spartak Mosca, ha sbagliato il rigore al minuto 99. Napoli-Leicester: doppietta Elmas Il Napoli scende in campo senza Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Lobotka e Insigne. Inoltre in giornata anche Politano ha avuto problemi per ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilbatte ile passa il turno di Europa League da secondo in classifica, primo lo Spartak Mosca per gli scontri diretti a favore. Glidi Spalletti sono più forti delle assenze e della pioggia battente che per tutta la partita ha colpito lo stadio Diego Armando Maradona. Gliora andranno a giocarsi ioff contro una terza della Champions League. Una vera beffa per ildato che ilVarsavia, avversaria dello Spartak Mosca, hato ilal minuto 99.: doppietta Elmas Ilscende in campo senza Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Lobotka e Insigne. Inoltre in giornata anche Politano ha avuto problemi per ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Leicester Festa Napoli con super Elmas: 3 - 2 al Leicester e playoff centrati! Tre punti di orgoglio e carattere: il Napoli batte il Leceister 3 - 2, chiude al secondo posto il gruppo C vinto dallo Spartak Mosca e si ... prima del tentativo (vano) del Leicester di trovare il pari ...

Calcio,il Napoli avanza in EuropaLeague Napoli - Leicester 3 - 2 Azzurri subito 2 - 0 con Ounas (4') ed Elmas (24'), ma vengono raggiunti da Evans (27') e Dewsbury Hall (33'). Al 53' va a segno ancora Elmas. Cska Sofia - Roma 2 - 3 ...

Napoli, Lozano in ospedale: Sostituito nel primo tempo per un brutto scontro di gioco, Hirving lozano è stato trasportato d'emergenza all'ospedale Cardarelli di Napoli per ulteriori accertamenti: il messicano azzurro ha subìto ...

Napoli secondo nel girone di Europa League: chi possono essere le avversarie ai playoff? Per il Napoli questa sera c’è solo un risultato possibile per andare avanti in Europa League: la vittoria contro il Leicester. Nonostante ciò, la vittoria da sola potrebbe non bastare dato che, in con ...

